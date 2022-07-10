TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe ve 5 yıldız açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futboluyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi. Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo uygulamasına dair "TFF talimatnameleri ne gerekiyorsa onu yaparız" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu.
Hürriyet'e konuşan Büyükekşi, "Fenerbahçe camiası 28 şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Gelecek sezon Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla sahaya çıkarsa tavrınız ne olur?" sorusuna yanıt verdi.
"TFF TALİMATLARI NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPARIZ"
Büyükekşi, "Bu konu önceliğimiz değil" diyerek şu açıklamayı yaptı:
"TFF olarak birçok konuda yenilikler yapıyoruz. Bu yeniliklerin de Süper Lig’in başlama tarihi olan 5 Ağustos’a yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Federasyondan bazen gece saat 00.00’da, bazen 01.00’de çıkıyorum. Türk futbolunun gelişimi adına radikal kararlar alıyoruz. Bizim amacımız Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahaya çıkarsa, burada benim herhangi bir şahsi bir tavrım olamaz. TFF’nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız."
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