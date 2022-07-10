TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe ve 5 yıldız açıklaması

10 Temmuz 2022 Pazar, 10:37

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'e konuşan Büyükekşi, "Fenerbahçe camiası 28 şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Gelecek sezon Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla sahaya çıkarsa tavrınız ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

"TFF TALİMATLARI NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPARIZ"

Büyükekşi, "Bu konu önceliğimiz değil" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"TFF olarak birçok konuda yenilikler yapıyoruz. Bu yeniliklerin de Süper Lig’in başlama tarihi olan 5 Ağustos’a yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Federasyondan bazen gece saat 00.00’da, bazen 01.00’de çıkıyorum. Türk futbolunun gelişimi adına radikal kararlar alıyoruz. Bizim amacımız Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahaya çıkarsa, burada benim herhangi bir şahsi bir tavrım olamaz. TFF’nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız."