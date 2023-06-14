TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz iddialarına yanıt!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında çıkan ayrılık iddiasına yanıt verdi. Büyükekşi, "Şu anda maça gidiyoruz. Bu şekilde bir şey doğru değil. Hedefimiz 2 maçı kazanmak. Ondan sonra bunları değerlendiririz" ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Letonya ve Galler karşılaşması öncesi görüşlerini aktaran Büyükekşi, "Önce Letonya maçı, bugün Riga'ya gidiyorsunuz. Hedefimiz 3 puanla dönebilmek. Daha sonra da Samsun'da Galler'le maçımız var. Hedef 2 maçta 6 puan alabilmek. Hedefimiz ilk 2'de olup, Almanya'da olmak istiyoruz. Hem oradaki vatandaşlarımızın gururu olabilmek için hem de ikinci en çok Türk'ün yaşadığı ülkede kendi evimizde gibi maçlarımızı oynamak istiyoruz" dedi.
Stefan Kuntz
BÜYÜKEKŞİ'DEN STEFAN KUNTZ YANITI
Büyükekşi, Stefan Kuntz ile ilgili ayrılık haberlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Şu anda maça gidiyoruz. Bu şekilde bir şey doğru değil. Hedefimiz 2 maçı kazanmak. Ondan sonra bunları değerlendiririz. Bütün odağımız milli takım. Sırasıyla gidersek; önce Şampiyonlar Ligi finaliydi, onu başardık. İnşallah darısı bu iki maça. Ondan sonra kongre. Eğer bunlar çok güzel geçerse, ona göre hareket ederiz. Farklı sonuçlar olursa, ona göre hareket ederiz. Bugünden yarına herhangi bir kararımız söz konusu değil. Şu anda hocamızla yola devam ediyoruz. Başarılı olması için de her türlü desteği veriyoruz. İnşalllah başarılı olur çünkü ülkemiz için çok önemli bir turnuva" sözlerini sarf etti.
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