TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz yanıtı

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yeniden başkan olarak seçilen Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Stefan Kuntz hakkındaki soruya yanıt verdi. Büyükekşi, "Onu daha sonra konuşuruz. Seçim daha yeni bitti. İnşallah en doğrusu neyse onu yapmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 15:58
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz yanıtı
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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yeniden başkan olan Mehmet Büyükekşi, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı için, "Milli takımın hedefi şu anda Avrupa Şampiyonası ama 2002'de, 2008'deki çeyrek finaller, yarı finaller oynama hedefinin olması lazım. Ama bunu bir sefer yapmak istemiyoruz. Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz" dedi.

Stefan Kuntz

"EN DOĞRUSU NEYSE..."

Mehmet Büyükekşi, bu sözlerinin ardından Stefan Kuntz ile ayrılık iddialarının hatırlatılması ve, "A Mili Takım'da yeni dönemde bir güçlendirme ya da değişim beklenebilir mi" sorusu üzerine, "Onu daha sonra konuşuruz. Seçim daha yeni bitti. İnşallah en doğrusu neyse onu yapmak için elimizden geleni yapacağız. 2028 ve 2032 adaylık müraacatı var, 10 Ekim'de sonuçlanacak. En önemli konularımızdan birisi de bu" sözlerini kullandı.


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