TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den UEFA Başkanı Aleksander Ceferine'e ziyaret!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 17:25

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler, Kadın Futbolu ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

TÜRK VE AVRUPA FUTBOLU

UEFA Üye Federasyonlar Direktör Vekili Thierry Favre ile UEFA Yönetim Ofisi Müdürü İlker Uğur da ziyarette hazır bulundu.

Mehmet Büyükekşi ve Aleksander Ceferin, görüşmede Türk ve Avrupa futbolundaki gelişmeleri değerlendirdi.

10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yapılan çalışmaların gözden geçirildiği buluşmada, TFF ile UEFA arasındaki iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Başta kadın futbolu olmak üzere yapılacak ortak çalışmaların gündeme geldiği toplantıda, geleceğe dair projeler paylaşıldı.

Ziyarette TFF Başkanı Büyükekşi, Ceferin'e isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti. Aleksander Ceferin de Mehmet Büyükekşi'ye imzalı futbol topu takdim etti.