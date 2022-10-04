TFF, 7 Süper Lig kulübünü PFDK'ye sevk etti!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF, 7 Süper Lig kulübünü PFDK'ye sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.
Bitexen Giresunspor futbolcusu Sergio Antonio Da Luz Junior, Trabzonspor Kulübü görevlisi Hayati Erol ile MKE Ankaragücü masörü Kemal Şenaydın'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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