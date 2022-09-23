TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 'Yusuf Demir' açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir'in durumu hakkında açıklama yaptı. Büyükekşi, "Yusuf Demir biliyorsunuz 4 defa Avusturya Milli Takımı’nda oynadığı için Türk Milli Takımı’nda oynayamıyor" dedi.
UEFA Uluslar Ligi’nde son maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, Danimarka’ya gitti. Danimarka’nın Billund kentine gidecek olan milli takım kafilesi oradan da Faroe Adaları’na geçecek.
Yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gruptan lider çıktıkları için mutlu olduklarını ancak dün akşam elde edilen beraberlik nedeniyle buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi.
Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir’in durumu hakkında da konuşan Başkan Büyükekşi, “Yusuf Demir biliyorsunuz 4 defa Avusturya Milli Takımı’nda oynadığı için Türk Milli Takımı’nda oynayamıyor. FIFA kurallarına göre de Türk Milli Takımı’nda oynayabilmesi için herhangi bir imkan gözükmüyor şu an” diye konuştu.
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