Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin EURO 2028 ve 2032 adaylıklarını yineledi!

23 Eylül 2022 Cuma, 16:20

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapılan Avrupa Kulüpler Birliğ'nin 28'inci Genel Kuruluna katıldı. Bakan Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi başkanlığında düzenlenen ve Avrupa'daki futbol kulüplerinin başkanlarının, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, spor medyasından önemli isimlerin de hazır bulunduğu genel kurulun açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği 28'inci Genel Kurulu'nun İstanbul'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu şehir nasıl iki kıtada ve farklı kültürleri bir araya getiriyorsa, şimdi de futbolun en önemli paydaşlarını bir araya getiriyor. Avrupa Kulüpler Birliği'ne, Genel Kurul üyelerini İstanbul'da bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Birçok farklı Avrupa kulübünün burada temsil edildiğini görmek bizim için büyük bir zevktir" dedi.

Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Futbol, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da milyonlarca insana ilham kaynağı olmaktadır. Türk halkının bu güzel oyuna olan tutkusu sayesinde Türkiye bir futbol ülkesi olmuştur. Türkiye'nin futbol mirası Avrupa'da ve ötesinde bilinmektedir. 20'nci yüzyılın başında kurulan Türkiye Süper Lig'i, en kaliteli ve en tutkulu futbolu sunmak için çalışmaktadır. 1962'den beri UEFA üyesi olan Türkiye, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunmaktadır" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ SPOR CAMİASININ TAKDİRİNİ KAZANMIŞTIR"

Bakan Kasapoğlu, ülke olarak büyük organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine İstanbul'da ev sahipliği yapmış bulunmaktayız. Modern spor yatırımları ve ülkenin dört bir yanındaki altyapısı sayesinde ülkemiz, bugüne kadar düzenlediği uluslararası organizasyonlarla spor camiasının takdirini kazanmıştır. Türkiye, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacaktır. Bu vesileyle hepinizi bu muhteşem futbol şölenine birlikte tanık olmaya davet ediyorum. Sizlerin de desteğiyle bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırız" dedi.

Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) adil dağıtım modelinden övgüyle söz eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"ECA'nın desteğiyle, büyük futbol kuruluşlarımızın, özellikle ECA Yönetim Kurulu'nun öngördüğü daha adil dağıtım modelinden büyük fayda sağlayacağına inancım tamdır. Sayın Başkan Nasser Al-Khelaïfi'ye böylesine büyük bir birliği temsil ettiği için ve aynı zamanda her daim tüm ekosistemi düşündüğü için, özellikle de açık rekabeti sonlandıracak girişimlere meydan vermediği için en içten teşekkürlerimi sunarım. Kapsayıcılık ve birlik, ECA'nın açıkça temsil ettiği değerlerdir ve bu değerlerin desteklenmesinde futbolun gücü asla küçümsenemez. Bu Genel Kurul'un tüm kulüplerimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Hepinizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu yinelemek isterim."