TFF: Bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığa seçildiği genel kurul sonrası istifaya davet edilen kurullardan henüz istifa etmeyenlere yeniden çağrı yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Mehmet Büyükekşi’nin tüm kurulları istifaya davet etmesi üzerine, bazı kurul başkan ve üyelerinin istifalarını federasyona sunduğunu açıkladı. TFF ayrıca şu ana dek çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyeler için de istifa davetini yineledi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara’da 16.06.2022 tarihinde gerçekleşen TFF Genel Kurulu’nda, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, bembeyaz yeni bir sayfa açmak hedefiyle önemli bir çağrıda bulunarak yargı ve diğer tüm kurullarımıza istifa etmeleri davetinde bulunmuştur.
Türk futbolunun bu yeni dönemde, daha şeffaf, güvenilir ve adaletli bir şekilde yönetiminin sağlanması için yapılan bu önemli davet karşısında şu ana dek, bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını Federasyonumuza sunmuştur.
Bu kapsamda; şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz."
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