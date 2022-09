TFF binasına silahlı saldırı: 2 şüpheli mahkeme tarafından tahliye edildi!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 18:54

TFF'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti.

Binaya ateş edilmesiyle ilgili soruşturmada olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler C. U. ile O. G., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin ardından C. U. ve O. G. 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç ise serbest bırakıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırıda şüphelilerden C. U.'nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, O. G.'nin de serbest bırakılmasına karar verildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayda silah kullandığını itiraf eden gümrük müşaviri C. U. polisteki ifadesinde "Çok alkollüydüm. Bunun etkisiyle havaya ateş ettim. Kesinlikle federasyon binasını hedef almadım. Çok pişmanım" dedi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 av tüfeği, 2 tabancanın balistik incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin olaydan sonra otomobille kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

TFF BİNASINA 5 MERMİ İSABET ETMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Mermilerden biri Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına, diğer bir mermi o sırada toplantı yapılan odada diğer 3 merminin ise binanın muhtelif yerlerine isabet etmişti. Polisi alarma geçiren olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği koordinesindeki ekipler çevreyi ablukaya alarak soruşturma başlatmıştı. Bir yüzen evin balkonundan ateş edildiği, şüphelilerin araçla olay yerinden hızla kaçtıkları belirlenmişti. O anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin beyaz renkli bir araçla olay yerine geldikleri, daha sonra hızla oradan uzaklaştıkları görüldü.

POLİS SAAT 21.00'DE SALDIRGANI GÖZALTINA ALDI

Yapılan çalışmalarda kısa süre içinde olayı gerçekleştiren kişinin gümrük müşavirliği yapan C. U. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin Riva'daki villasına gittiklerinde, olay yerinde olduğu belirlenen O. G.'yi gözaltına aldı. O. G.'nin, C. U.'yu yemek yemesi için Riva merkeze bıraktığını söylemesi üzerine ekipler bu yöne kaydırıldı. Riva merkezden olay yerine doğru yürüyen C. U. saat 21.00 sıralarında gözaltına alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI BİRİ İFADESİ ALINIP SERBEST KALDI

Olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler C. U. ile O. G., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha ise savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

POLİSTEKİ İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF EDİP "PİŞMANIM" DEDİ

Gasp Büro Amirliğinde ifade veren ve suçunu itiraf eden C. U. poliste verdiği ifadesinde "Olay sırasında çok alkollüydüm. Bu durumun etkisiyle havaya ateş ettim. Kesinlikle Federasyon binasını ya da başka bir yeri hedef almadım. Olayın ardından çıkan karışıklıktan korkup otomobile binerek oradan ayrıldım. Yaptığıma çok pişmanım" dedi.

SİLAHIN DOMATES TARLASINDA BULUMASINI KAMERALAR KAYDETTİ

Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Silahı yüzen evin arkasında bulunan sazlık alana attım" ifadesinin ise yalan olduğu ortaya çıktı. Polis gün boyu dalgıçlarında katıldığı arama çalışmalarında silahı bulamadı. Ancak daha sonra C. U'nun villasının içinde bulunan domates bahçesinde toprağa gömülü halde siyah bir beze sarılan iki adet tabanca ve 12 mermi ele geçirildi. Bu silahlardan birinin olayda kullanılan silah olduğu belirlendi. Silahların bulunduğu anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheli O. G. ise "Yüzen evde C. U. ile birlikte oturuyorduk. Ben bir ara dışarı çıktım. Geri döndüğümde C. abi bana kötü bir şey yaptığını söyleyerek otomobille oradan ayrılmamızı istedi. Birlikte onun evine geldik. Daha sonra kendisini yemek için merkeze bırakmamı istedi. Ben de onu bıraktım. Geri döndüm. Üzerimi değiştirip onun yanına gitmeye planlarken polisler geldi" dediği öğrenildi.

SİLAHLARIN BALİSTİK İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Şüpheli C. U.'nun evinde bulunan iki adet av tüfeği ile domates tarlasında bulunan iki tabanca başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Poliste işlemleri tamamlanan daha önceden 18 kez polise geliş kaydı bulunan C. U. ile iki kez polise geliş kaydı bulunan O. G. ve onlarla irtibatlı olduğu belirlenen H.Ç. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye giderken "Neden ateş ettiniz" sorusuna cevap vermediler.