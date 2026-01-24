Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.01.2026 00:03:00
TFF'den 5 hakemin bahis cezası itirazına ret kararı!

TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddederken, 45 gün ile 9 ay arasında ceza alan 7 futbolcunun başvurularını da kabul etmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti.

TFF'nin açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen ve 8'er ay ceza verilen 5 hakemin karara itirazı incelendi.

Tahkim Kurulu, toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

Bahis eylemi nedeniyle daha önce 149 hakemin kariyeri sona ererken bugün, 2'si klasman yardımcı hakem, 3'ü üst klasman 5 ismin faal hakemliği bitti.

Kurulun 45 gün ila 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcunun itirazlarını da reddettiği duyuruldu.

