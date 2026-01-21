TFF, Türkiye Kupası finalinin tarihini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve finalin maç takvimini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada finale ev sahipliği yapacak stadyumun daha sonra ilan edileceği belirtildi.

FİNALİN TARİHİ BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı final maçlarının 12,13 ve 14 Mayıs tarihlerinde, Türkiye Kupası'nın finalinin ise 24 Mayıs'ta oynanacağı ifade edildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final, Yarı Final ve Final tarihleri belli oldu. Buna göre, Çeyrek Final müsabakaları 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, Yarı Final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, Final müsabakası ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Final maçının oynanacağı stadyum ise daha sonra ilan edilecek.

Bununla birlikte, UEFA Avrupa Kupalarında mücadele eden takımlarımızın Son 16 Turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Ligin 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımlarımızın UEFA Avrupa Kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."