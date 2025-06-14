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TFF'den futbolcuların itirazlarına yanıt!

TFF'den futbolcuların itirazlarına yanıt!

14.06.2025 22:40:00
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AA
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TFF'den futbolcuların itirazlarına yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, futbolcu uygunluğunda yapılan değişikliklere yönelik itirazları reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 2. Lig ve 3. Lig futbolcu uygunluğunda yapılan değişikliklere yönelik itirazları reddetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü'nün 2. Lig futbolcu uygunluğunda, futbolcular Ahmet Buğrahan Tuncay, Ali Kucık, Berkay Çakır, Fikret Topaloğlu, Gürcan Gözüm, Hakan Olkan, Murat Şimşek, Mustafa Gürbüz, Oktay Kancı, Serhan Yılmaz ve Yusuf Orhan'ın da 3. Lig futbolcu uygunluğunda yapılan değişikliklere yönelik itirazlarını değerlendirildi.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Kurul, TFF Yönetim Kurulu kararlarının usule, esasa ve talimatlara aykırı olmadığını belirterek itirazları oybirliğiyle reddetti.

TFF, 14 Mayıs'ta yayımladığı futbolcu uygunluğu talimatnamesinde 2. Lig'deki kulüplerin 31 Aralık 2004 ve öncesinde doğmuş en fazla 25 futbolcuyu tescil ettirebileceğini, 3. Lig'deki kulüplerin ise 31 Aralık 2000'den önce doğmuş en fazla 5 futbolcuyu tescil ettirebileceğini duyurmuştu.


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