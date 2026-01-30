Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

30.01.2026 16:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sosyal medya hesabından, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınlandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: 

"Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, geçtiğimiz günlerde yapılan kontrollerinde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Bunun üzerine Başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Sayın Profesör Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirilmiştir.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanede yakından takibi yapılan Sayın Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir.

Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun tedavi sürecinde gösterilen ilgi ve özverili yaklaşımları nedeniyle başta İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Bedrettin Dalan olmak üzere, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sayın Profesör Doktor Faruk Yencilek'e, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Sayın Profesör Doktor Cemil Selim İşbir'e ve Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nin tüm değerli sağlık personeline en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

İlgili Konular: #Sağlık #TFF #İbrahim Hacıosmanoğlu

İlgili Haberler

TFF resmen duyurdu: Süper Lig'de fikstür değişikliği!
TFF resmen duyurdu: Süper Lig'de fikstür değişikliği! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak müsabakaların tarihlerinin öne çekildiğini açıkladı.
TFF'den 5 hakemin bahis cezası itirazına ret kararı!
TFF'den 5 hakemin bahis cezası itirazına ret kararı! TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddederken, 45 gün ile 9 ay arasında ceza alan 7 futbolcunun başvurularını da kabul etmedi.
TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama!
TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama! TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı sağlık kuruluşuna gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir" denildi.