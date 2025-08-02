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TFF'den Samet Aybaba'ya görev!

TFF'den Samet Aybaba'ya görev!

2.08.2025 14:31:00
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Cumhuriyet Spor
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TFF'den Samet Aybaba'ya görev!

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü için Samet Aybaba ile el sıkıştığı iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı ile yollarını ayırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre, 2019-2023 yılları arasında TFF'de Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü olarak çalışan 57 yaşındaki futbol adamı, Ekim 2024'te Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak atanmıştı. Mandıralı'nın yerine ise Samet Aybaba'nın getirileceği öğrenildi. 

Riva'ya giden Aybaba, TFF yönetimi ile bir görüşme yaptı. Aybaba, en son Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenmiş, 2024'te ayrılık kararı almıştı.

İlgili Konular: #TFF #Samet Aybaba #Hami Mandıralı

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