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TFF'den Süper Lig maçları için erteleme açıklaması: '11 takımı direkt etkiliyor'

TFF'den Süper Lig maçları için erteleme açıklaması: '11 takımı direkt etkiliyor'

4.08.2025 16:52:00
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Cumhuriyet Spor
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TFF'den Süper Lig maçları için erteleme açıklaması: '11 takımı direkt etkiliyor'

TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceğine dair açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden kulüplerin lig maçlarının ertelenmesini gündemine aldı.

Ekol Sports'a konuşan TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Kulüplerden Pazartesi 18.30'a kadar erteleme taleplerini bildirmelerini istedik. Erteleme olursa 11 takımı direkt etkiliyor. Maç planlamada bu konuda çalışıyor. Bugün gelecek taleplere göre çarşamba günü yönetim kurulu toplanarak karar verecek" dedi.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ ERTELEME İSTİYOR

Göktaş, şu an için sadece Fenerbahçe'nin erteleme talebiyle TFF'ye müracaat ettiği ve Beşiktaş'ın da başvuruda bulunmasının beklenildiği belirtilirken Başakşehir'in kura çekimine göre hareket edeceği, Samsunspor'un ise henüz böyle bir istekte bulunmadığını ifade etti.

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