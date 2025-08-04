Feyenoord'u elemesi durumunda... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası çekildi.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ
Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
KARŞILAŞMALARIN TARİHLERİ
Hollanda temsilcisini geçmesi durumunda play-off etabında Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak.
İlk maç: 19-20 Ağustos
Rövanş: 26-27 Ağustos (Deplasman)