Cumhuriyet Gazetesi Logo
Feyenoord'u elemesi durumunda... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Feyenoord'u elemesi durumunda... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

4.08.2025 13:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Feyenoord'u elemesi durumunda... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası çekildi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

KARŞILAŞMALARIN TARİHLERİ

Hollanda temsilcisini geçmesi durumunda play-off etabında Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak.

İlk maç: 19-20 Ağustos

Rövanş: 26-27 Ağustos (Deplasman)

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #feyenoord

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den forma fontu kararı!
Fenerbahçe'den forma fontu kararı! Süper Lig ekibi Fenerbahçe, önümüzdeki sezonda da formalarında 'Arial' fontun kullanılacağını açıkladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun ardından... Fenerbahçe'den bir Benficalı yıldıza daha kanca!
Kerem Aktürkoğlu'nun ardından... Fenerbahçe'den bir Benficalı yıldıza daha kanca! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen Florentino ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu iddiası: Galatasaray ayrıntısı...
Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu iddiası: Galatasaray ayrıntısı... Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladığı iddia edildi.