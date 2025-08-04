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Hırvat basınından flaş Livakovic iddiası: Fenerbahçe'ye veda edecek!

Hırvat basınından flaş Livakovic iddiası: Fenerbahçe'ye veda edecek!

4.08.2025 16:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hırvat basınından flaş Livakovic iddiası: Fenerbahçe'ye veda edecek!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in sarı-lacivertli takımdaki macerası sona erdiği iddia edildi.

Hırvat basınından Sportske Novosti'de yer alan habere göre, 30 yaşındaki file bekçisinin kısa süre içinde takımdan ayrılak

Haberde, Livakovic'in Fenerbahçe kariyerinin sonuna geldiği vurgulanırken, oyuncunun Avrupa'nın beş büyük liginden birine transfer olmasının beklendiği belirtildi.

32 MAÇTA ŞANS BULDU

Dominik Livakovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 32 müsabakada forma şansı buldu. 30 yaşındaki eldiven bu süreçte kalesinde 38 gol gördü, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

KARİYERİNDE İLK YURT DIŞI DENEYİMİ

NK Zadar altyapısında yetişen Dominik Livakovic daha sonra NK Zagreb ve Dinamo Zagreb'de oynadı. Hırvat file bekçisi, ülkesi dışında ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu başında Dominik Livakovic için 6 milyon 650 bin euro bonservis bedeli ödedi.

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