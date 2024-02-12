Galatasaray'dan TFF'ye zemin tepkisi: 'Sakatlık olursa vebali karar verenlerde'

Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:45

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:20

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşması imza töreninde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Bugün keyifli bir gün. 13 hafta daha var, 13 maç daha var. 13 maç 39 puan demek. Ne olur ne biter bilinmez. Tüm rakiplere saygılı olmak lazım. Sadece şampiyonlukta yarıştığımız rakibe değil, tüm lige bakmak lazım. 20 takımlı ligde 5 takım Avrupa'ya gidecek. 5 koltuk için 8-9 takım mücadele ediyor. 4 takım düşecek. 7-8 tanesi onun sıkıntısında. O yüzden herkes 3 puanın değil yarım puanın bile peşinde, bu kadar kıymetli. Biz kendi kulvarımızda, kendi rakiplerimize bakarken 13 maçın her birine aynı heyecanla ve aynı hedefe giderek bakıyoruz. Bizim gündemimizde Sparta Prag maçı var. Adım adım ilerliyoruz" dedi.

Metin Öztürk, "500 dönümlük araziyi ilk kez duydum. Kemerburgaz'a geçilecek. Eve bile tadilat yaptırırken 1 hafta dersiniz 2 hafta olur. Kesin olan bir şey var ki görev süremiz içinde Kemerburgaz'a geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk

"BİRİ SAKATLANIRSA VEBALİ TFF'DE"

Eryaman Stadı ile ilgili Metin Öztürk, "Bu aslında bizim konumuz değil, TFF'nin konusu. Olimpiyat'ta oynadığımız ve zeminin boyandığı bir maç vardı. Bizim futbolcularımız mohikan gibi olmuştu. Her tarafları yeşil yeşil, bir değişik. Sporcu sağlığı çok önemli. Galatasaray futbolcuları, Ankaragücü futbolcuları önemli, diğer takımların sporcuları önemli. Saha oynanacak durumdaysa çıkar oynarız. Biz her yere gidiyoruz zaten. TFF karar verecektir. Biz hele deplasmana gittiğimiz bir maçta şurada, burada oynansın talebimiz olamaz. Hangi sahada oynarsak oynayalım, bu Ankaragücü sahası olabilir, yarın Konya deplasmanı olabilir, yarın başka bir deplasman olabilir. Sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. TFF karar verecek. Buna rağmen 2 hafta önce saha felaketti. Orada oynanır, iki takımdan birinde sakatlık olursa vebali kararı verenlerdedir. Biz çıkar oynarız" diye konuştu.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ile ilgili de konuşan Metin Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Rakibimiz sahada kazanamayınca farklı yaklaşıyor. Algı operasyonu yürütülüyor. Başkanımız net söyledi. 20 takım emek sarf ediyor. 'Ben bu sene bırakacağım, işimin başına geçeceğim, beni şampiyon yapın' gibi bir emeklilik ikramiyesi değil şampiyonluk. 20 takım var. 20 takım içinde şampiyon olmak kadar hayati, aşağı düştüğünüz zaman 10 sene çıkamıyorsunuz. 6-7 takım düşme potasında. Alanya'nın teknik direktörü de söyledi, can derdinde herkes. 5 takım Avrupa'ya gidecek, 7-8 takım o potada. Herkes prestij, ekonomi derdinde."

"ICARDI GÜREŞÇİ DEĞİL"

Hakem kararlarıyla ilgili ise Öztürk, "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. 2 tane net kırmızı kartı vermeyen hakemin... Hakemler demiyoruz bakın. Genelleştirirseniz yanlış yaparsınız, her konuda. Her meslekte işini iyi yapanlar vardır, kötü yapanlar vardır. İyi niyetli olup göremeyip kötü kararlar verenler vardır. Kötü kalpliler vardır. Dün iki tane net kırmızı kart verilmedi. Bir tane de çok ilginç penaltı var. Icardi, biliyorsunuz güreşçi değil. Fenerbahçe Stadı'nda Fenerbahçeli futbolcuyla güreşe katıldı maalesef. O günkü hakem bu güreşin doğal olduğunu düşündü. 4-5 hafta o futbolcumuzdan uzak kaldık. Penaltı verilmedi. Dün rüzgar herhalde kuvvetli esti ki penaltı verildi. Şampiyonluk yolunda yarıştığımız rakibini kendini hala ümide sevk eden 1 puana tutundu. Kulübümüz gerekli cevapları verdi" diyerek sözlerini noktaladı.