TFF duyurdu: FIFA'dan Türk takımına puan silme cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA'nın Denizlispor'a puan silme cezası verdiğini açıkladı.

TFF duyurdu: FIFA'dan Türk takımına puan silme cezası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:59

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'a 6 Puan Silme Cezası verdi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

DENİZLİSPOR TFF 3. LİG'DE KÜME DÜŞME HATTINDA

Denizlispor, 15 haftası geride kalanTFF  3. Lig 4. grupta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi alarak 10 puan topladı ve 14. sırada kendine yer buldu.

TFF 1. LİG'DE 2 ŞAMPİYONLUK

Denizlispor, TFF 1. Lig'de 1982-1983 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.


Etiketler: #FIFA #TFF #denizlispor

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