TFF 1. Lig ekibi Göztepe'de Servet Çetin ismi düşünülüyor

14 Haziran 2022 Salı, 20:18

Uzun süredir Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapan teknik direktör Servet Çetin'le ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Spor Toto Süper Lig'e veda eden ve yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, 41 yaşındaki teknik direktöre kanca attı.

PRO LİSANS ALDI

Milliyet'in haberine göre, pro lisans alan Çetin, İzmir kulübünün teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyerinde Göztepe forması da giyen genç teknik adam, takım çalıştırmak istiyor. Servet Çetin; Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın yardımcısı olarak görev aldı.