Göztepe ile Altay'dan saldırıya ilişkin ortak açıklama
TFF 1. Lig kulüpleri Göztepe ile Altay, yaşanan olaylar sebebiyle tatil edilen karşılaşmaya ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. İki kulübün ortak yaptığı açıklamada, "Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay'a; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TFF 1. Lig'de olaylar nedeniyle ileri bir tarihi ertelenen Göztepe - Altay maçı sonrası iki kulüp ortak bir açıklama yaptı.
İki kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:
"Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay'a; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın, Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz.
Yaralı taraftarımıza ve sporcumuza acil şifalar diliyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."
Göztepe Kulübü ayrıca, işaret fişeği ile yaralanan taraftarla ilgili de yaptığı açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü olarak dün gece işaret fişeği ile yaralanan taraftarımızın durumunu yakından takip etmekteyiz. Taraftarımızın tüm tedavi süresini titizlikle takip edip, bir an önce sağlığına kavuşması için gerekli olanaklar seferber edilmektedir" ifadelerini kullandı.
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