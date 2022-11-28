Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'den Altay maçında yaralanan taraftara ziyaret

28 Kasım 2022 Pazartesi, 22:41

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen'in dün Altay maçında çıkan olaylarda yaralanan Mehmet Çakır'ın ailesini hastanede ziyaret ettiği bildirildi.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, ziyarette Ankersen'e yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarımız Mehmet Çakır'ın durumunun stabil olduğu, tedavisi için her türlü imkanın seferber edildiği ve tedavi sürecinin beklenildiği gibi gittiği öğrenildi. Atılan yabancı madde sonucu yaralanan başta Mehmet Çakır olmak üzere tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Türk sporunda bu tarz olayları lanetliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti. Çıkan olaylarla ilgili 21 kişi de gözaltına alınmıştı.