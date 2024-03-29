TFF için karar verildi: Kulüpler Birliği'nden 'değişim' çıktı!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:18

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:50

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının sona erdi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu toplantının ardından Türkiye Futbol Federayonu'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TFF ARTIK GÖREVİNİ YAPAMIYOR"

Yüksel Yıldırım, TFF Yönetimi'nin değişmesi gerektiğini savunarak "Toplantıda konuşulan konulardan birisi de TFF'nin artık görevini yapamadığıyla ilgiliydi. Değişim zamanı geldi. Bugün mü, sezon sonu mu olur, o konuşulur. Bizi dinleyen bir federasyon istiyoruz" dedi

"HİÇBİR KULÜP BÜYÜKEKŞİ'Yİ İSTEMİYOR"

Ecmel Faik Sarıalioğlu ise "Kulüpler Birliği'nde hiçbir kulüp, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görevine devam etmesini istemiyor" ifadelerini kullandı.