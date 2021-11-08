TFF, Kadın Futbol Ligleri'ne dair genel esasları açıkladı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 23:02

Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu tarafından 27 Ekim 2021 tarihli toplantısında kabul edilen 2021-2022 sezonunda uygulanacak Kadın Futbol Ligleri’ne dair Genel Esaslar açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezonda Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Kadınlar 3. Ligi, 17 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, 15 ve 13 Yaş Altı Kızlar Yerel Şampiyonalarının oynatılmasına, Kadınlar 1.Ligi'nin ise olmamasına karar verildi.

Açıklamada, "Kadınlar 1.Liginde mücadele eden 16 takım ile en üst profesyonel ligde bulunan kulüpler arasından kriterleri sağlayan ve lige katılım başvurusunda bulunan 8 takımın katılımıyla, 2021-2022 sezonundan itibaren kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kadınlar Süper Ligi kurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

FORMAT NASIL OLACAK?

Kadınlar Süper Ligi’nde normal sezon müsabakaları yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. 12’şer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulü şeklinde oynanacak. Sezon sonunda

gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar play-off, son 4 sırayı alan takımlar play-out müsabakaları oynayacaklar.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 27 Ekim 2021 tarihli toplantısında kabul edilen 2021-2022 sezonunda uygulanacak Kadın Futbol Ligleri’ne dair Genel Esaslar açıklandı. ?? https://t.co/LbAKCtzsCf pic.twitter.com/BN4WlbnnV5 — TFF (@TFF_Org) November 8, 2021



