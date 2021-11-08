Burak Yılmaz'a meslektaşı Romain Thomas'dan övgüler

08 Kasım 2021 Pazartesi, 21:56

Cumartesi günü oynanan Lille-Angers maçındaki performansı ile Fransız basınında topa tutulan Burak Yılmaz, Lequipe gazetesi tarafından 10 üzerinden 2 puanla notlandırılmıştı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Angers'in savunma oyuncusu Romain Thomas ise yaptığı açıklamalar ile Burak Yılmaz'a destek oldu.

Thomas, Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz için La Voix des Sports muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

"HALA EN İYİ FORVET O"

Cumartesi günü oynanan Lille-Angers maçı sonrasında Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahseden ve ligin en iyi forveti olduğunu söyleyen Thomas, "Burak Yılmaz hala çok tehlikeli bir futbolcu. Onu hep takip ediyorum. Birçok özelliği var ve yüksek çaba gösteriyor. Takımına bağlı bir isim. İşler geçen yıla göre biraz daha kötü gidiyor. PSG ve Sevilla maçı sonrasında bir güven kaybı yaşıyor olabilir. Ancak yine de çok fazla deneyime sahip bir golcü. 36 yaşında olmasına rağmen hala Ligue 1'deki en iyi forvet o." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 3 GOL 4 ASİST

Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

Bu sezon eleştirilere maruz kalan Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon ise Lille forması ile 33 maçta 18 gol ve 5 asistlik katkıda bulunmuştu.