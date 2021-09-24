TFF milli takıma hokeyci antrenör getiriyor!

24 Eylül 2021 Cuma, 08:46

A Milli Takım yeni sorumlusu Hamit Altıntop, Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nda daha önce Türkiye Ümit ve Genç Milli Takımları'ndan sorumluydu. Alt kategori takımlarındaki çalışmalarını sessizce sürdüren Altıntop’un Türkiye Genç Milli Takım antrenörleri için çalışma grupları oluşturduğu ve bu çalışma gruplarında Almanya’nın ünlü antrenör eğitmeni Bernhard Peters ile yine Almanya’da yetişen Türk antrenör Levent Sürme’nin de destek verdiği geçen Mayıs ayında TFF internet sitesinde duyurulmuştu.

Gazeteci Hüseyin Özkök'ün gündeme getirdiği haber şöyle:

Özellikle Bernhard Peters ismi çok dikkat çekiciydi. Çünkü Alman eğitimci Peters, hokey kökenli olup futbola geçmiş ve Almanya futbol antrenörleri dünyasında ismi çok bilinen değerli biri olup, aynı zamanda Ralf Rangnick ile birlikte Hoffenheim mucizesinin de yaratıcılarındandı. TFF sitesinde Bernhard Peters adını görmenin ardından ünlü eğitimciyle bu yazının içinde linkini görebileceğiniz bir haber-röportaj yapmıştım.

Alman eğitimciye röportajdaki sorularımdan biri de TFF ile çalışmalarının nasıl devam edeceği olmuştu. Peters bana “Şu ana kadar birkaç çalışma grubu gerçekleştirdik. Gelecekte neler yapabileceğimiz konusunda (Hamit Altntop’la) görüşmelerimiz sürüyor” cevabını vermişti. Milli Takımlar Sorumluluğu'na Hamit Altıntop’un, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'nde de Stefan Kuntz’un getirilmesiyle kulağıma bazı duyumlar geldi. Bunun üzerine Bernhard Peters’e yeniden ulaştım.

Peters, yaptığımız görüşmede bana yeniden yapılanma için kolları sıvayan Altıntop’la sürekli irtibat halinde olduklarını, onun kendisine şimdilik bu sezon sonuna kadar Türkiye Ümit Milli Takımı'nın yani U21'in danışmanlığı görevini verdiğini söyledi. Peters, Levent Sürme ile birlikte U21 Teknik Direktörü Tolunay Kafkas’a destek olmalarının istendiğini belirterek, bu bağlamda da takıma eşlik edeceklerini anlattı. Peters, 53 yaşındaki Tolunay Kafkas’ın gelişime çok açık ve sürekli yeni şeyler öğrenme çabasında olduğunu da sözlerine ekledi.

Alman eğitimci, ayrıca Altıntop’a kendisinin talebi doğrultusunda diğer altyapı takımlarını da inceleyip bir rapor sunduğunu söyledi. Bernhard Peters, "Yaklaşık 2 ay süreyle altyapı takımlarını mercek altına alarak bir rapor oluşturdum. Hem antrenörlerin hem de oyuncuların organizasyon, eğitim, teknik, taktik, mental gibi, bir çok alanda geliştirilmesi gerektiğini rapor ettim. Bu konuda yapılacaklara sezonun bitiminden sonra oturulup karar verilecek" dedi.

Kaynak: Ajansspor/Hüseyin Özkök