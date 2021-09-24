Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcısı belli oldu
Stefan Kuntz'un birinci yardımcı antrenörü Hannover 96'lı Kenan Koçak oldu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, birinci yardımcı antrenörü belli oldu.
Hamit Altıntop'un yoğun çabası sonrası, Stefan Kuntz'un birinci yardımcı antrenörü Kenan Koçak oldu.
Hannover 96'dan ayrılan ancak sözleşmesi devam eden 40 yaşındaki teknik adamın kulübüyle fesih görüşmelerine başladğı belirtildi.
Ayrıca, Kuntz'un ekibinde belirlediği bir de tercüman yer alacak.
Bilindiği üzere Kuntz, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım ile 3 yıllık sözleşme imzalarken Türkçe konuşan bir antrenör tercih edeceklerini söylemişti.
"U-21 Takımı'ndaki yardımcım bilimsel konularda çok tecrübeliydi. Burada öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Onun yerine Türkçe konuşan bir antrenörü tercih edeceğiz. 4 tane isim üzerinde odaklanıyoruz. Ben burada başarılı bir teknik direktör olmak istemenin yanında aynı zamanda en Türk-Alman ya da en Alman-Türk olacağım."
Kanak: Ajansspor
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