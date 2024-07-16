TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu öncesi medya bilgilendirmesi yayınladı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:04

Güncelleme: 16.07.2024 - 16:04

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu öncesi TFF'den medya bilgilendirmesi yayınlandı.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu için akreditasyon uygulaması yapılacaktır. Genel Kurulu sadece TSYD tarafından akredite olan medya mensupları takip edebilecektir.

Ankara JW Marriot Otel'de gerçekleşecek Olağan Mali Seçimli Genel Kurul'u tüm kanalların canlı yayınlayabilmesi için yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından sinyal üretilecek ve frekans bilgileri ayrıca paylaşılacaktır. Yerleşkeye sadece yayıncı kuruluşun canlı yayın araçlarının girişi mümkün olacaktır. Ankara JW Marriot Otel'de gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul'un yapılacağı salona yayıncı kuruluş dışında diğer TV kanallarının kameraları alınmayacaktır.

Genel Kurul için akredite olan TV kuruluşlarının; kendilerine özel hazırlanan Karma Alan'da röportajlar ve yayınlar yapabilmeleri için kamera kurulumlarını 18 Temmuz sabahı 09.15'e kadar tamamlamaları gerekmektedir. Saat 09.30 itibarıyla akreditasyon kartı olmayan hiç kimse, Olağan Seçimli Genel Kurul'un yapılacağı kata erişim sağlayamayacaktır.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu / 18 Temmuz 2024

GÜNDEM

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,

2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

7. TFF Başkanı'nın sunumu,

8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

9. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

10. 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,

11. Genel Kurul'da okunan 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi gelir - gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,

12. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,

13. Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,

14. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,

15. TFF Başkanı'nın 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinin ibrası,

16. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinin ibrası,

17. Denetleme Kurulu'nun 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinin ibrası,

18. 01.06.2024 - 31.05.2025 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,

19. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

20. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması,

21. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

22. Başkan adaylarının konuşmaları,

23. Başkan Seçimi,

24. Yönetim Kurulunun 14 asıl ve 14 yedek üyesinin seçimi,

25. Denetleme Kurulunun 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi,

26. Dilekler ve Kapanış."