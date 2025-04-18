TFF resmen açıkladı... Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yerinin değişeceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanmayacağını ve yeni şehir ve stadyumun tekrar değerlendirileceğini açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır.
Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Etiketler: #TFF #ziraat türkiye kupası #eskişehir
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