Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı: 'Bize karşı her yolu deniyorlar'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:41

Güncelleme: 17.04.2025 - 17:45

Galatasaray'da başkan yardımcısı Mehmet Cibara, kulübün voleybol, basketbol ve futbol takımlarındaki son durumu, mali yapıdaki gelişmeleri ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan gerginliği Radyospor'a değerlendirdi.

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuk olan Cibara, “Hemen her branşta hedeflerimize ulaştık ya da çok yaklaştık” diyerek başarıya giden süreci ayrıntılarıyla aktardı.

"YATIRIMLARDAN KAÇINMADIK"

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

İlk olarak erkek voleybol takımının başarısından bahseden Cibara, “Ezeli rakipler arasında kolay maç olmaz. Onlara da saygı duyuyoruz. Sezon başında hedefimizi koymuştuk: Bu sene erkeklerde Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyoruz demiştik. Yatırımlardan kaçınmadık. Tüm zorluklara ve sakatlıklara rağmen mutlu sona ulaştık,” dedi.

"ZİRAAT BANKKART ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP"

Finale çıkmanın Şampiyonlar Ligi bileti anlamına geldiğini hatırlatan Cibara, “Ziraat Bankkart zaten garantilemişti ama biz kupayı da kazanmak istiyoruz. Ziraat Bankkart güçlü bir rakip, onlarda da sakatlık var bizde de. Şu an önümüzde bir dinlenme süreci var” diye konuştu.

“İLKİN AYDIN’A HAKSIZLIK YAPILIYOR”

Kadın voleybol takımının Fenerbahçe’ye karşı kaybettiği maçtan sonra İlkin Aydın’a yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Cibara, “Fenerbahçe mağlubiyeti kıl payı kaçtı. Derbi maçlarının sonucu belli olmuyor. Bu sene Fenerbahçe kazandı, seneye de biz kazanırız artık” dedi.

İlkin Aydın’a açık destek veren Cibara, “İlkin hakkında çok söyleyecek sözüm var ama sezon sonunu bekliyorum. Milli takımda da hedef gösteriliyor. Milli takımda kulüpçülük olmaz. Bu kadar İlkin’in üzerine gidilmesi çok yanlış. İlkin o kadar karakterli ki bunların hepsinin üstesinden geliyor” dedi.

"FINAL FOUR’DA ÇOK DAHA BAŞARILI OLACAKLAR"

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında Nymburk'u 90-74 mağlup ederek Final Four'a adını yazdırdı.

Erkek basketbol takımıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cibara, “Final Four’a kalmaya başladılar. Final ve kupa hedefi çok büyük bir başarı. Her gelen oyuncu sakatlandı ama tüm bunlara rağmen buraya kadar geldik. Göreceksiniz, Final Four’da çok daha başarılı olacaklar. Takım iyice oturmaya başladı. İnşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

BANKALAR BİRLİĞİ BORCU

Kulübün mali durumu hakkında bilgi veren Cibara, Bankalar Birliği’nden çıkma sürecine değinerek, “Borçların yarısını ödedik, yarısı kaldı. Florya ihalesinden gelen avansla bir kısmını kapatacağız. Ama en kısa zamanda tüm borcu kapatacağız” dedi.

Yeni spor salonu projesiyle ilgili de açıklama yapan Cibara, “O bölgede tüm izinler alındı. Süreci tamamlamak üzereyiz” dedi.

TFF’YE SERT MESAJ: “HER YOL DENENİYOR, YAZIK”

Cibara, Galatasaray ile TFF arasındaki gerilime dair çok net ifadeler kullandı:

“Her türlü yol denenerek Galatasaray’ın önü kesilmeye çalışılıyor. Bu çok bariz. Hakem kararları, çizilen çizgiler, maç saatleri... Her türlü önlem alınıyor, sırf şampiyon olmayalım diye. Nereye kadar sessiz kalınacak, nereye kadar sesli olunacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Ezeli rekabet elbette devam eder ama edebi dostluklar zarar görmemeli. Buna dikkat etmek gerek. Yazık. Biz ne diyoruz: İyiler kazanacak. Biz kazanacağız.”

TFF’YE İSTİFA ÇAĞRISI: “TÜRK FUTBOLUNA YAKIŞMIYORLAR”

Son olarak federasyonun değişmesi gerektiğini belirten Cibara, çağrısını şu sözlerle netleştirdi:

“Daha önce de söyledim, yine söylüyorum: TFF derhal istifa etmeli. Sene sonunu, falan beklemeye gerek yok. Türk futboluna yakışmıyorlar.”