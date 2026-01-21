Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'dan transfer açıklaması!

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Galatasaray maçı öncesi transfer konusunda açıklamalarda bullundu.

Cerezo, "Kimlerin geleceğini bilmiyorum. Şunu söyleyeyim, sadece transfer yapmak için oyuncu getirmek doğru bir yol değil. Onlar izlemeli, incelemeli ve iyi oyuncular olduklarından emin olmalıyız. Her şeyden önemlisii, Atletico'da iyi performans göstereceklerine emin olmalıyız. Mesele sadece para değil, gelenlerin iyi ve takımdan ayrılan oyunculardan daha iyi olmaları gerekiyor" dedi.

KANG-IN LEE AÇIKLAMASI

Paris Saint-Germain forması giyen ve transferde adı geçen Kang-in Lee ile ilgili konuşan Cerezo, "Bence tüm oyuncular buraya gelene kadar iyidir (Gülerek) Hepsi iyi oyuncular ama uyum sağlamaları, takıma girmeleri gerekiyor. Nasıl olduğunu bilirsiniz" diye konuştu.