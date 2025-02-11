TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
TFF, Süper Lig'de 23. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 23. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşması Dakika 3: Eyüpspor lehine penaltı kararı
Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi, ardından VAR, pozisyon incelemesi için Mehmet Türkmen'i VAR monitörüne çağırdı.
VAR: Sana penaltı nedeniyle sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasına geri dön. Evet, bu bir temas noktası. Defans oyuncusunun bacağı ile topun arasında. Sana ağır çekimde gösteriyorum.
Mehmet Türkmen: Evet, temas eden defans oyuncusunu görüyorum.
VAR: Ona tekme atıyor.
Mehmet Türkmen: Tamam, topla kimin oynadığını görebilir miyim? Diğer açı daha iyi.
VAR: Bak, bu sarı olanın dizi.
Mehmet Türkmen: Tamam gördüm, hücum oyuncusu topla oynuyor, defans oyuncusu vuruyor. Bunun için penaltı vereceğim. Kart yok.
VAR: Ve kart yok. Katılıyorum.
(Mehmet Türkmen kararını penaltı olarak değiştirdi.)
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