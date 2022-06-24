TFF ve Digiturk yayın hakları anlaşmasını imzaladı

24 Haziran 2022 Cuma, 11:04

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları çıkmazında son karar verildi. TFF, bu sene düzenlenen tartışmalı ihaleyi iptal ederek Digiturk beIN Sports medya grubu ile iki yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, anlaşmanın maliyetine dair ayrıntılı bilgileri paylaştı.

KURULLARIN İSTİFASI

Bir önceki yönetime yaptığı istifa çağrısını hatırlatan Büyükekşi, "Tüm kulüplerimizle yaptığımız istişareler sonucu yol haritamızı belirlemiştik. Kısa zamanda Türk futbolu için radikal adımlar attık. Yeni dönemde birlikte tüm kurullarımızı yeniden oluşturmak için bizzat yaptığım çağrı ile tüm kurullar istifa etti. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"YAYINCI KRİZİNE ÇÖZÜM BULDUK"

TFF Başkanı yayın gelirinin paylaştırılmasına ilişkin "Yedinci günümüz dolarken en önemli adımlarımızdan biri de yayıncı krizine çözüm bulduk. Bu anlaşma ana gelir kaynaklarımızın büyük bir kısmını Anadolu kulüplerimiz başta olmak üzere büyük bir gelir kaynağı olacak" diye konuştu.

Büyükekşi anlaşmanın finansal boyutu konusunda "İlk anlaşma 2 Milyar 50 Milyon TL olarak bize geldi. Bu anlaşmayı geldikten sonra 2 Milyar 200 Milyon TL'ye çıkardık. Dizileri 140 ülkeye, futbolumuzu 105 ülkeye satıyoruz. Bunu arttırmamız lazım. Marka değerimizi arttırırsak, ülke tanıtımına da katkı yaparız" ifadelerini kullandı.

HAKEMLİK SİSTEMİ İÇİN MESAJ

Türkiye'de çok tartışılan hakemlik sistemi için ise Büyükekşi, "Bugüne kadar yapılmayan hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yeni planımız hakem sisteminin değişmesi ve kurullarımızın belirlenmesi. Yıllardır çözülemeyen bir sorunu çözmeye adayız ve bunu birlikte çözmek istiyoruz. Birlikte çalışarak kısa zamanda birçok sorunu çözerek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.