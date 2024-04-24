TFF ve Süper Lig ekiplerinden Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı

Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 75 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yaşamını yitiren Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 16:35
TFF ve Süper Lig ekiplerinden Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, hayatını kaybeden Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da, "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından da, "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz" mesajı paylaşıldı.

Galatasaray Kulübü'nün taziye mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."


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