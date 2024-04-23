Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 21:19
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
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Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

İki takım arasındaki yarı finalin ilk maçı yarın saat 20.30'da Papara Park'ta oynanacak.


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