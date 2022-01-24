TFF yarıda kalan maç konusunda kararını verdi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 17. dakikada tatil edilen Spor Toto 1. Lig’in 22. hafta karşılaşması Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarıda kalan Spor Toto 1. Lig karşılaşması Eyüpspor-Bursaspor mücadelesinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Eyüpspor-Bursaspor maçı, elverişsiz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi" ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Eyüpspor-Bursaspor maçı, elverişsiz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi. pic.twitter.com/0hQA0tX42l— TFF (@TFF_Org) January 24, 2022
Video Haberler
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
En Çok Okunan Haberler
- Fatma Girik’in kardeşinden açıklama
- Meteoroloji'den art arda uyarı: Bu saatlere dikkat!
- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem
- Halil Ergün'den 'yetmez ama evet' açıklaması
- Galatasaray kötü gidişatı engelleyemiyor
- Semra Güzel fezlekesi Meclis'te
- Bir suç duyurusu da CHP'li vekillere
- Kader Buse'den 3 yıldır tek bir haber yok
- İşine son verilen akademisyen hakkında karar
- Erdoğan'a hakarette 20 bin mahkumiyet