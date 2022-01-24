TFF yarıda kalan maç konusunda kararını verdi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:13

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarıda kalan Spor Toto 1. Lig karşılaşması Eyüpspor-Bursaspor mücadelesinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Eyüpspor-Bursaspor maçı, elverişsiz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi" ifadeleri kullanıldı.