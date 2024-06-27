TFF yayınladı: İşte son 16 biletinin hikayesi
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son 16 biletinin ardından EURO 2024'teki grup aşamasının hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.
A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubunu ikinci sırada bitirdi ve diğer maçın sonucundan bağımsız olarak son 16 turuna yükseldi.
Ay yıldızlı takıma galibiyeti ve turu getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti.
Son 16 biletinin ardından TFF, A Milli Takımımızın EURO 2024'teki grup aşamasının hikayesini paylaştı.
TFF'den yapılan paylaşım şu şekilde:
?? #EURO2024 Son 16 Biletinin Hikayesi— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) June 27, 2024
?? “İnşallah bu klibi maçtan sonra izleyeceğiz, inanıyorum!”
???? #BizimÇocuklar
???? #MilliTakımİçinTekYürek pic.twitter.com/pbDroepnh5
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