TFF yeni kurulları açıkladı!
PFDK, Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanları ile üyeleri açıklandı.
TFF, PFDK, Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanları ile üyeleri açıkladı.
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Demirtürk seçildi.
Asil Üyeler; Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük ve Mehmet Erol oldu.
Yedek üyeler ise Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin ve Harun Kaya seçildi.
TAHKİM KURULU
Tahkim Kurulu Başkanlığı'na ise Ali Günay getirildi.
Tahkim Kurulu'nun Asil Üyeleri Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl ve Bülent Savtok oldu.
Yedek üyeler ise Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu ve Feyat Kıyak seçildi.
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Yiğit Örnek oldu.
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda Asil Üyeler; Yasemin Yanardağ Özer, Taner Aktaş, Mutlu Aydın Güneşli, Köksal Kızıltaş, Çağla Kızılkoca ve Kerem Tufan yer aldı.
Yedek Üyeler ise Haldun Şeref Yüksel, Hulusi Yılmaz, Fatih Atalay, Rahmi Kuşçu, Semih Albayrak, ve Oğuzhan Özbaş getirildi.
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