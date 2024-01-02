TFF'de hareketli saatler: İstifa kapıda mı?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, yetkililerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaptığı saygısızlık nedeniyle ertelenmişti. Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması kararını alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği ve olağanüstü seçim kararının alınacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 07:55
TFF'de hareketli saatler: İstifa kapıda mı?
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Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’da yaşanan skandalın ardından Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bu ülkeye alınmasında büyük rol oynayan Türkiye Futbol Federasyonu’nda hareketli saatler yaşanıyor.

TFF'DEN SES ÇIKMADI

Riyad’da Suudi yetkililerin, iki kulübün Atatürk posterleri ve pankartlarıyla sahaya çıkmasına izin vermemesi sonrası konu siyasetin 1 numaralı gündemi oldu. TFF’den ise şu ana kadar Suudi Arabistan’da neler yaşandığıyla ilgili tek kelime açıklama yapılmadı. Bu ülkeyle imzalanan protokolde neler yazıldığı, ihmal olup olmadığı netleşmedi.

Son 3 haftada yaşanan hakem yumruklama, takımı sahadan çekme ve finalin oynanmaması gelişmeleri üzerine, kulüplerin bir bölümünün de tepksini çeken Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetiminin görevi bırakıp olağanüstü seçim kararı alacağı kulislerde konuşuluyor.


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