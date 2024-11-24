TFF'de istifa iddiası: İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan resmi açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa ettiği iddia edilmişti. Hacıosmanoğlu hakkındaki iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

TFF'de istifa iddiası: İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan resmi açıklama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 19:27

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakkında çıkan istifa iddialarına yanıt verdi.

TFF'den bir açıklama yayımlayan Hacıosmanoğlu, "Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."


Etiketler: #İbrahim Hacıosmanoğlu #TFF #istifa

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