TFF'de yabancı hakem krizi istifa getirdi!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:47

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:55

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti.

KAZANCI'DAN İSTİFA KARARI

HT Spor'da yer alan habere göre; Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiye yerli hakem görevlendirme kararı sonrası Riva'daki eşyalarını topladı.

Haberde cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakemin görev yapacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

TFF yönetimi, milli maçlar öncesinde yaptığı toplantıda bu konuyu da görüşürken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dışında diğer yönetim kurulu üyelerinin ikiye bölünmüş durumda olduğu kaydedilmişti. Bir kısmının yerli, diğer bir kısmının ise yabancı hakem istediği ifade edilmişti. Yönetim kurulunda oyların ise eşit çıktığı ileri sürülmüştü.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz" düşüncesinde olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin yabancı olması yönünde TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Önceki gün de kulübün sitesinden yapılan açıklamada bu çağrı tekrarlanırken, TFF'ye, "Adaletsizliğin altına imza atmayın" diye mesaj verilmişti.

Federasyonun, salı günü Beşiktaş'ın talebine olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.