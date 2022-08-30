TFF'den 7 Süper Lig kulübü için PFDK kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 22:54
TFF'den 7 Süper Lig kulübü için PFDK kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.


TFF PFDK süper lig

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