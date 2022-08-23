Gazeteci Tolga Şardan: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Bylock'u itiraf etti

23 Ağustos 2022 Salı, 16:02

T24 yazarı Tolga Şardan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programına dair değerlendirmelerde bulundu.

Şardan, Büyükekşi'nin telefonundan Bylock çıktığını kendi ağzıyla itiraf ettiğini söyledi.

Şardan, şunları kaydetti:

"Okurlar hatırlayacaktır; TFF Başkanı Büyükekşi'ye ait cep telefonunda FETÖ'nün kendi arasındaki iletişimde kullandığı Bylock adlı programın bulunduğunu, ancak Büyükekşi'nin 'Mor Beyin' sistemi içinde yer aldığını geçen haziranda Büyüteç'te duyurmuştum.

Hakkında spor dünyasının yanı sıra Metin Külünk gibi AKP'nin önde gelen bir isminin olumsuz değerlendirmeler yapmasına karşın TFF Başkanlığı'na aday olup seçilen Büyükekşi, Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın televizyon programında Mor Beyin'le ilgili sorusunu yanıtlayınca kadar sessiz kalmayı tercih etti.

Bir dostumun hatırlatması üzerine, Işık ile Büyükekşi arasındaki televizyon yayınının ilgili bölümünü izledim.

Benim gibi gözden kaçıran meraklılar için Işık ile Büyükekşi arasında geçenleri buraya aktarıyorum:

CTI: Sizin, kardeşinizle ilgili yürüyen bir FETÖ soruşturması var mı?

MB: Burada çok yanlış bir algı var. Şimdi bazı şeyler vardır ki, 17 Aralık'tan önce olan bir şey var. Onunla ilgili bir soruşturma bir mahkeme var. Mahkeme de devam ediyor. İnsan hakları beyannamesine göre her şey sonuçlarına kadar herkes suçsuzdur. Burada bizim gocunacak herhangi bir şeyimiz yok, hiçbir problemimiz de yok.

CTI: Kardeşinizle ilgili halen yargı süreci mi devam ediyor?

MB: Evet, evet.

CTI: Onun dışında ailenizde akrabalarınız arasında böyle bir bağlantı olan, hüküm giyen dava süreci devam eden var mı?

MB: Yoktur.

CTI: Biliyorsunuz, bu Mor Bey diye telefonlarına istemsiz olarak Bylock yüklenen birtakım insanlar var. Mor Beyin diye bir liste olduğu ortaya çıktı bu terörle mücadele sürecinde. Sizin de isminizin ve telefon numaranızın bu Mor Beyin listesinde olduğunu yazdı. Bu doğru mu?

MB: Yok olmayabilir. Çünkü benim iki tane telefonum var, bir tanesi özel kalemdeydi onunla ilgili olabilir ama onun dışında herhangi bir şey yok.

CTI: Yani sizin kendi telefonunuzun istemsiz olarak Bylock yüklenen telefonlar listesine yok muydu?

MB: Şimdi benim iki tane telefonum vardı. Bir telefonum özel kalemdeydi. Onda vardı ama öyle bir şey olsa zaten ben o kurumlarda görev yapmaya devam edemezdim herhangi bir soruşturma herhangi bir şey yapılmadı.

Soru ve yanıtlardan da anlaşılacağı üzere; TFF Başkanı, kendisinin Mor Beyin listesinde olmadığına doğrudan 'yoktur' demek yerine 'yok, olmayabilir' gibi muğlak bir yanıt veriyor.

Zaten bu muğlaklığın gerekçesi bir sonraki yanıtta daha net anlaşılıyor.

Büyükekşi, kendisinin iki telefonu olduğunu ve özel kalemdeki telefonunda Bylock yüklü olduğunu 'onda vardı' diyerek itirafta bulunuyor. Mor Beyin listesine giren telefon numarası da bu!

Bu noktada şunu söylemek gerekiyor; yürütülen FETÖ soruşturmalarında TFF Başkanı gibi kimi önemli kişilerin genellikle iki telefon numarası kullandıkları ve bu numaralardan birisinde Bylock yüklü olduğu biliniyor.

Ve yine ne tesadüf ki; böylesi kişilerin Bylock yüklü telefonları ya özel kalemlerinde, ya danışmanlarında ya da aile bireylerinde bulunuyordu!

Kendileri, bu telefonlara Bylock yüklememiş ve kullanmamışlardı! (...)"