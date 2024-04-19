TFF'den Beşiktaş - Ankaragücü maçına yabancı VAR ataması!
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş - Ankaragücü mücadelesini VAR koltuğunda Hollandalı hakem Dennis Johan Higler oturacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün (cuma) MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Maçın VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Dennis Johan Higler oturacak.
32 MAÇTA 14 GALİBİYET
Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi.
Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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