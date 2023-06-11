TFF'den bir ilk: VAR sistemi kullanılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR sisteminin 2. ve 3. lig play-off müsabakalarında kullanılacağını açıkladı.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.
TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının programı şöyle:
1. Grup
12 Haziran Pazartesi:
19.00 Belediye Derincespor-52 Orduspor (Eryaman)
2. Grup
13 Haziran Salı:
19.00 Armoni Alanya Kestelspor-Karaman FK (Eryaman)
3. Grup
14 Haziran Çarşamba:
19.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler-Kepez Bedeliyespor (Eskişehir Yeni)
TFF 2. Lig play-off finalinde ise Kırmızı ile Beyaz Grup finalistleri, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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