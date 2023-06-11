TFF'den bir ilk: VAR sistemi kullanılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR sisteminin 2. ve 3. lig play-off müsabakalarında kullanılacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 11.06.2023 - 20:46
TFF'den bir ilk: VAR sistemi kullanılacak
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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.

TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının programı şöyle:

1. Grup

12 Haziran Pazartesi:

19.00 Belediye Derincespor-52 Orduspor (Eryaman)

2. Grup

13 Haziran Salı:

19.00 Armoni Alanya Kestelspor-Karaman FK (Eryaman)

3. Grup

14 Haziran Çarşamba:

19.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler-Kepez Bedeliyespor (Eskişehir Yeni)

TFF 2. Lig play-off finalinde ise Kırmızı ile Beyaz Grup finalistleri, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


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