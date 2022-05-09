TFF'den derbi maçının hakemi Arda Kardeşler için soruşturma başlattı!

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:08

TFF, derbi hakemi Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, para atışını kripto para ile yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

İşte TFF tarafından yapılan açıklama:

"Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır."