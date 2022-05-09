TFF'den derbi maçının hakemi Arda Kardeşler için soruşturma başlattı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta para atışını kripto para ile yaptığı gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlattı.
TFF, derbi hakemi Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, para atışını kripto para ile yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.
İşte TFF tarafından yapılan açıklama:
"Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır."
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