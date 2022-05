ABD kenti Dallas'ta NBA yıldızı Chris Paul'un ailesine saldırı

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks'in playoff ikinci turunda Phoenix Suns'ı ağırladığı karşılaşmada tribün olayları maça damga vurdu.

Serinin 4. maçını izlemek için Dallas'ın sahası American Airlines Center'a gelen Chris Paul'un annesi, eşi ve 2 çocuğu Phoenix yedek kulübesinin arkasında yerini almıştı. Gergin geçen maçta bir ara bazı Dallas taraftarlarının Paul'un ailesini rahatsız ettiği ve hatta bazı kişilerin işi fiziksel temasa kadar götürdüğü öğrenildi.

ABD'li yıldızın çocuklarının çok korktuğu ve kendilerini güvende hissetmedikleri açıklanırken, Chris Paul maçtan sonra yaptığı paylaşımda "Bir oyuncu taraftara bir şey derse ceza alır ama taraftarlar gelip sizin ailenize el uzatabiliyor" dedi.

Dallas tarafı da yaptığı açıklamada bu davranışı asla tolere edemeyceklerini ve ilgili taraftarları saha dışına attıklarını belirtti.

Fans that were ejected near the Suns bench.



(via @PaigeGa61700434)



pic.twitter.com/SSPwri6UYW