TFF'den Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nı ziyaret etti.

DHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:20
TFF'den Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya'da 3-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi son kampını Riva'da yapan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları, kendileriyle yakından ilgilenen Mehmet Büyükekşi'ye forma hediye ederken, oyunculardan Resul Orakçı, "Şampiyon olacağız. Kupayı almadan dönmeyeceğiz, size söz veriyoruz." diyerek kupa sözü verdi.

 


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TFF Down Sendromlu Futsal Milli Takımı mehmet büyükekşi

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