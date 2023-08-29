TFF'den Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nı ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya'da 3-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi son kampını Riva'da yapan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi.
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları, kendileriyle yakından ilgilenen Mehmet Büyükekşi'ye forma hediye ederken, oyunculardan Resul Orakçı, "Şampiyon olacağız. Kupayı almadan dönmeyeceğiz, size söz veriyoruz." diyerek kupa sözü verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Down Sendromlu Futsal Milli Takımımızın buluşmasından eğlenceli anlar. ?? pic.twitter.com/RqqAiWCFRM— TFF (@TFF_Org) August 29, 2023
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