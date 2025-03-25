TFF'den Halil Umut Meler açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), UEFA Uluslar Ligi'ndeki İrlanda Cumhuriyeti - Bulgaristan karşılaşmasında sakatlanan hakem Halil Umut Meler'in son durumu hakkında açıklama yaptı.

TFF'den Halil Umut Meler açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:36

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in sakatlandığını ve tedavisine bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Hakem Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ve Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesinde görev almış, karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı hissederek müsabakaya devam edememişti.

Müsabaknın kalan kısmında ise dördüncü hakem Mehmet Türkmen, orta hakem olarak görev almıştı.


Etiketler: #Halil Umut Meler #sakatlık #TFF

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