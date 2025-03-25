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TFF’de kadın kıyımı (2)

25 Mart 2025 Salı

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF’nin, FIFA gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek’i nasıl kızağa çekip gözlemciliğini bitirmek istediğini yazmıştık. UEFA’dan en üst düzey, Şampiyonlar Ligi dahil maçlar aldığı halde Türkiye’de ÇatladıkapıÇırçır maçına bile verilmiyordu. Hacıosmanoğlu’nun TFF’sinin kadınlara karşı önyargısı yalnızca Gökçek’le sınırlı değilmiş. Hakem dünyasından dostlar aradı. Gökçek’le beraber eski MHK Başkanı ve TFF gözlemcisi Prof. Dr. Lale Orta, Betül Nur Yılmaz, Gamze Durmuş Pakkan ve Neslihan Muratdağı da Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun hışmına uğramış! Öyle ki bırakın doğru dürüst maç ve görev almayı, TFF’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine bile davet edilmemişler.

Kadına yönelik eziyete bir örnek de Betül Değirmenci ve Gamze Durmuş Pakkan’ın hamilelik izni dönüşü FIFA listelerinden çıkarılıp önlerinin kesilmesi. Hatta Değirmenci, hakemliğini dondurmak için rapor da sunuyor ama ona rağmen liste dışı kalıyor. Hacıosmanoğlu’nun TFF’si, resmen kadınlara negatif ayrımcılık yapıyor. O yüzden geçenlerde söylediği “Bir derbi maçını kadın hakeme yönettireceğim” sözüne de inanmayın TFF Başkanı’nın. Nasılsa alıştı “Dün dündür, bugün bugündür” siyasetine.

MHK’DE SIKINTILI TEZ KRİZİ!

Gazeteci Umut Eken, MHK Başkanı Gündoğdu’nun Ankara Üniversitesi’ndeki doktora unvanını “intihal içeren” bir tezle aldığını öne sürdü. Ancak TFF’den veya MHK’den ses çıkmadı. Madem iktidar diploma-tez konusunda bu kadar hassas, en azından konuyu yalanlamalılar.

MONTELLA KURTARDI

TFF’de uzun zamandır kazan kaynıyor; zaten ilk günden bu yana sıkıntılı işlere imza atıyorlar. Durumu ise A Milli Takım ve Montella kurtarıyor. UEFA Uluslar Ligi’nin Play-Off’unda Macaristan’ı içeride ve dışarıda yenerek A Grubu’na çıktılar. Nasıl İstanbul’daki Macaristan maçının duyurusu doğru dürüst yapılamadıysa, rövanştaki galibiyet ve Millilerin yeni yıldızları da kamuoyuna tanıtılamadı.


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